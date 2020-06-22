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76 водохозяйственных объектов стоимостью 149 млрд тенге реализуют в Казахстане

22 Июня 2020 04:23
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76 водохозяйственных объектов стоимостью 149 млрд тенге реализуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в Казахстане ведется реализация 76 проектов реконструкции и строительства водохозяйственных объектов общей стоимостью 149 млрд тенге. Из них реализация 46 проектов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета стоимостью 79 млрд тенге.

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Кроме того, ведется реализация 30 проектов за счет средств займов Европейского банка развития и реконструкции и Исламского банка развития общей стоимостью 71 млрд тенге.

В целях увеличения уставного капитала РГП «Казводхоз» по 9 областям страны - Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, ВКО, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской, с 2016 года реализуются 20 проектов по реконструкции аварийных гидротехнических сооружений.

В период 2016-2019 годы введены в эксплуатацию 11 объектов. В этом году оставшиеся 9 проектов будут введены в эксплуатацию (Павлодарская область – 3, ВКО – 3, Алматинская область – 1, Туркестанская область – 1 и Костанайская область – 1).

Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2021 года 21 проект по реконструкции и строительства систем регулярного и мелиоративного орошения по Павлодарской и Актюбинской областям.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета и в рамках реализации Дорожной карты занятости будет реализовано 16 проектов, общей стоимостью 32,2 млрд тенге.

В этом году из 16 реализующися проектов будут введены в эксплуатацию 11 проектов, остальные 5 проектов будут завершены в 2021-2022 годах.

В рамках займов Европейского банка развития и реконструкции планируется реализовать 24 контракта по Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областям общей стоимостью 59 млрд тенге. За счет средств займов Исламского банка развития в Алматинской и Туркестанской областях будут реализованы 6 проектов общей стоимостью 44 млрд тенге.

В целом на 24 строящихся объектах задействовано 314 единиц техники, 705 рабочих и инженерно-технических работников, из них 453 местных жителей.

Таким образом, реализация проектов водной отрасли позволит обеспечить восстановление ирригационных систем орошаемых земель в Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областях общей площадью 155 тысяч га, стоимостью 134,8 млрд тенге, восстановление 20 аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, целью которых является снятие угрозы возникновения ЧС, повышение технической и эксплуатационной надежности сооружений, что позволит снизить угрозу затопления 40 населенных пунктов с численностью населения 299 601 человек, также увеличится объем аккумулированной и регулируемой воды.


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#Правительство РК   #Экология  
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