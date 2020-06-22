76 водохозяйственных объектов стоимостью 149 млрд тенге реализуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в Казахстане ведется реализация 76 проектов реконструкции и строительства водохозяйственных объектов общей стоимостью 149 млрд тенге. Из них реализация 46 проектов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета стоимостью 79 млрд тенге.

Кроме того, ведется реализация 30 проектов за счет средств займов Европейского банка развития и реконструкции и Исламского банка развития общей стоимостью 71 млрд тенге.

В целях увеличения уставного капитала РГП «Казводхоз» по 9 областям страны - Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, ВКО, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской, с 2016 года реализуются 20 проектов по реконструкции аварийных гидротехнических сооружений.

В период 2016-2019 годы введены в эксплуатацию 11 объектов. В этом году оставшиеся 9 проектов будут введены в эксплуатацию (Павлодарская область – 3, ВКО – 3, Алматинская область – 1, Туркестанская область – 1 и Костанайская область – 1).

Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2021 года 21 проект по реконструкции и строительства систем регулярного и мелиоративного орошения по Павлодарской и Актюбинской областям.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета и в рамках реализации Дорожной карты занятости будет реализовано 16 проектов, общей стоимостью 32,2 млрд тенге.

В этом году из 16 реализующися проектов будут введены в эксплуатацию 11 проектов, остальные 5 проектов будут завершены в 2021-2022 годах.

В рамках займов Европейского банка развития и реконструкции планируется реализовать 24 контракта по Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областям общей стоимостью 59 млрд тенге. За счет средств займов Исламского банка развития в Алматинской и Туркестанской областях будут реализованы 6 проектов общей стоимостью 44 млрд тенге.

В целом на 24 строящихся объектах задействовано 314 единиц техники, 705 рабочих и инженерно-технических работников, из них 453 местных жителей.

Таким образом, реализация проектов водной отрасли позволит обеспечить восстановление ирригационных систем орошаемых земель в Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областях общей площадью 155 тысяч га, стоимостью 134,8 млрд тенге, восстановление 20 аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, целью которых является снятие угрозы возникновения ЧС, повышение технической и эксплуатационной надежности сооружений, что позволит снизить угрозу затопления 40 населенных пунктов с численностью населения 299 601 человек, также увеличится объем аккумулированной и регулируемой воды.