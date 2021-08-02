76 тысяч тонн вредных веществ попали в атмосферу за год в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте статистики по Северо-Казахстанской области посчитали количество загрязняющих веществ, которые попали в атмосферу за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, количество загрязняющих веществ от всех стационарных источников загрязнения составило 1,2 млн тонн, что на 0,8% выше уровня 2019 года. Большая часть веществ поступила на очистные сооружения: 94% уловили и обезвредили. В воздушный бассейн попали 76 тысяч тонн вредных веществ. Это на 1,7% больше, чем за предыдущий год.

«Из общего объема выбросов загрязняющих веществ более 68% составляют газообразные и жидкие вещества. В структуре загрязняющих веществ свыше 35% приходится на сернистый ангидрид, около 23% - на неорганическую пыль, содержащую двуокись кремния 20-70%, 18% - на окись углерода, и более 8% - на диоксид азота», - говорится в сообщении департамента.

Всего по области действуют 15 056 стационарных источников загрязнения воздуха. Размещены они на 2 214 предприятиях.



