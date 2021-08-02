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    11:30, 02 Август 2021 | GMT +6

    76 тысяч тонн вредных веществ попали в атмосферу за год в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте статистики по Северо-Казахстанской области посчитали количество загрязняющих веществ, которые попали в атмосферу за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, количество загрязняющих веществ от всех стационарных источников загрязнения составило 1,2 млн тонн, что на 0,8% выше уровня 2019 года. Большая часть веществ поступила на очистные сооружения: 94% уловили и обезвредили. В воздушный бассейн попали 76 тысяч тонн вредных веществ. Это на 1,7% больше, чем за предыдущий год.

    «Из общего объема выбросов загрязняющих веществ более 68% составляют газообразные и жидкие вещества. В структуре загрязняющих веществ свыше 35% приходится на сернистый ангидрид, около 23% - на неорганическую пыль, содержащую двуокись кремния 20-70%, 18% - на окись углерода, и более 8% - на диоксид азота», - говорится в сообщении департамента.

    Всего по области действуют 15 056 стационарных источников загрязнения воздуха. Размещены они на 2 214 предприятиях.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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