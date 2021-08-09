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76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксировано в РК
9 Августа 2021 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, 28 летальных исходов и 135 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. : заболевших – 63442, летальных случаев - 3915, выздоровевших - 55723.
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