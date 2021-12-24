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76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане

24 Декабря 2021 08:50
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76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22.12.2021 г. зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 128 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83883, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76286.



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