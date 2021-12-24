76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22.12.2021 г. зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 128 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83883, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76286.



