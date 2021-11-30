76 попрошаек оштрафовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за неделю привлекли к ответственности 76 человек, пристававших к прохожим в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Stop трафик». Его цель — выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. Полицейские проверяют сауны, увеселительные заведения, фермерские хозяйства и другие объекты, на которых велика вероятность трудовой и сексуальной эксплуатации людей.

«В одной из петропавловских саун выявлен факт сводничества, ещё один администратор привлечён к административной ответственности по статье за предоставление помещения для занятия проституцией. Кроме того, составили 76 протоколов по статье «Приставание в общественных местах», - проинформировал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Он напомнил, что в понятие приставания входят назойливое обращение в общественных местах с целью продажи или обмена вещей, гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. Попрошайничество является правонарушением и влечёт наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.