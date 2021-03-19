76 марок гомополимеров будут выпускать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК ответили на депутатский запрос касательно результатов деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический парк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня на территории СЭЗ «НИНТ» зарегистрировано 10 участников, из них 1 проект введен в эксплуатацию в 2015 году: ТОО «Полимер Продакшн» - проект по производству полимерной продукции; 3 проекта на стадии строительства и оставшиеся на стадии проектирования. На территории СЭЗ НИНТ ведется строительство первого в Казахстане газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, стоимостью 2,6 млрд долларов США. Общий прогресс реализации Проекта по состоянию на 12.03.21г. составляет 84%. Завершение строительства планируется в 2021 году», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

После запуска завода будут выпускаться 76 марок гомополимеров и сополимеры, которые позволят обеспечить полностью внутреннюю потребность, а также экспортировать.

Вместе с тем, согласно предоставленной информации, на завершающей стадии ведутся работы по строительству производственной инфраструктуры СЭЗ НИНТ, в которую входят проекты по строительству газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС), установки водоподготовки и очистки стоков (далее - ВП), установки по производству технических газов.

«Необходимо отметить, что по состоянию на 1 февраля 2021 года бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь примерно 4 тенге частных инвестиций», - добавили в пресс-службе.

В целом, с начала функционирования СЭЗ «НИНТ» по состоянию на 1 февраля 2021 года:

- объем производства продукции составил 20,277 млрд тенге, в том числе объем экспорта – 14,855 млрд тенге.

- общий объем вложенных инвестиций – 760,0 млрд тенге, в том числе частных инвестиций - 598,3 млрд тенге, бюджетных инвестиций – 161,7 млрд тенге;

- создано рабочих мест – 3795, в том числе постоянные - 793 человека, временные – 3002 человека.