76-летнюю бабушку спасли в Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасена 76-летняя бабушка, которая два дня не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на пункт связи части ПЧ-18 поселка Шортанды поступило телефонное сообщение о том, что в селе Дамса в доме по ул. Мира требуются аварийно-спасательные работы по открыванию дверей.

«Незамедлительно на место вызова был осуществлен выезд дежурного караула, которые после получения согласия на вскрытие дверей от сына хозяйки квартиры приступили к аварийно-спасательным работам. Спасатели с помощью трехколенной выдвижной лестницы поднялись на балкон квартиры, после чего с внутренней стороны открыли входную дверь и обнаружили 76-летнюю бабушку, которая двое суток не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки», - сообщили в ведомстве.

На момент обнаружения бабушка находилась в сознании. Хозяйку квартиры спасатели передали карете скорой помощи, которая диагностировала бабушке бронхопневмонию.