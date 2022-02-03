76-летнюю бабушку спасли в Акмолинской области
ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасена 76-летняя бабушка, которая два дня не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на пункт связи части ПЧ-18 поселка Шортанды поступило телефонное сообщение о том, что в селе Дамса в доме по ул. Мира требуются аварийно-спасательные работы по открыванию дверей.
«Незамедлительно на место вызова был осуществлен выезд дежурного караула, которые после получения согласия на вскрытие дверей от сына хозяйки квартиры приступили к аварийно-спасательным работам. Спасатели с помощью трехколенной выдвижной лестницы поднялись на балкон квартиры, после чего с внутренней стороны открыли входную дверь и обнаружили 76-летнюю бабушку, которая двое суток не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки», - сообщили в ведомстве.
На момент обнаружения бабушка находилась в сознании. Хозяйку квартиры спасатели передали карете скорой помощи, которая диагностировала бабушке бронхопневмонию.
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