76-летний акмолинский самбист завоевал «бронзу» чемпионата мира на Кипре

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На татами вышли более 500 спортсменов из 25 стран. В своей весовой категории Смагул Ахметжанов стал бронзовым призером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

На Кипре прошел чемпионат мира по самбо среди ветеранов, где боролись более 500 спортсменов из 25 стран, таких как Казахстан, Франция, Эстония, Болгария, Литва, США, Таджикистан, Узбекистан, Россия и другие.

76-летний ветеран спорта из Акмолинской области Смагул Ахметжанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 74 кг, дивизион 7.