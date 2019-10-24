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76-летний акмолинский самбист завоевал «бронзу» чемпионата мира на Кипре
24 Октября 2019 22:46
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На татами вышли более 500 спортсменов из 25 стран. В своей весовой категории Смагул Ахметжанов стал бронзовым призером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
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На Кипре прошел чемпионат мира по самбо среди ветеранов, где боролись более 500 спортсменов из 25 стран, таких как Казахстан, Франция, Эстония, Болгария, Литва, США, Таджикистан, Узбекистан, Россия и другие.
76-летний ветеран спорта из Акмолинской области Смагул Ахметжанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 74 кг, дивизион 7.
Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
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