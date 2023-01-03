76 казахстанцев заболели коронавирусом

3 Января 2023, 09:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 2 680 человек (–2 487+ и 193 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном лечении - 2 421 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

76 казахстанцев заболели коронавирусом.