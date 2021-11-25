+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 7 °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

76 казахстанцев с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

25 Ноября 2021 08:42
Поделиться:
76 казахстанцев с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 106 человек (24 235 КВИ+ и 3 871 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
49 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в СКО
119 человек заболели коронавирусом в Алматы Нужно ли беременным вакцинироваться от коронавируса Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

В стационарах находятся 5 879 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 22 227 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
49 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в СКО
119 человек заболели коронавирусом в Алматы
Нужно ли беременным вакцинироваться от коронавируса
Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне
Популярное
1 Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
2 Лошадь стоимостью семь тысяч долларов застрелил скотокрад в ВКО
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах
4 Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара
5 21 аким наказан за плохое содержание дорог в Павлодарской области
6 Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
Читайте также
Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне
141 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
Лошадь стоимостью семь тысяч долларов застрелил скотокрад в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах
Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара
21 аким наказан за плохое содержание дорог в Павлодарской области
Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив