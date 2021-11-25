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76 казахстанцев с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
25 Ноября 2021 08:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 106 человек (24 235 КВИ+ и 3 871 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 5 879 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 22 227 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.
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