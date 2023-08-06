76 дворов благоустроят в этом году в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау реализуется проект по благоустройству 100 дворов», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе городского акимата, проект «100 дворов», разработанный в соответствии с предложениями жильцов и кооперативов собственников квартир, уже реализуется.

В этом году в нескольких микрорайонах города начато благоустройство дворов 76 домов. В рамках разработанного проекта предусмотрено восстановление автодорог и пешеходных дорожек, установка детских игровых площадок и мини-футбольных полей.

Проект находится под постоянным контролем городского акимата.

Заместитель акима города Серик Нсанбаев проверил качество проводимых работ по благоустройству жилых домов в микрорайонах Привокзальный и Алмагуль, а также на улице Огородная. Подрядные организации были предупреждены, что главное - все работы должны вестись качественно и без отставаний по срокам выполнения, чтобы до конца года все 76 дворов были готовы.