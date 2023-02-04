76 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 4 февраля в Казахстане зарегистрировано 76 новых случая заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 76 человек заболели коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о 100 заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 406 тысяч 146 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 724 человека.