76 человек погибли при землетрясении в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 76 человек погибли при землетрясении в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщалось, в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

По информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы в 4.17 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.

После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

Толчки ощущались в турецких провинциях Хатай, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана, а также Египте, Ливане, Сирии и Ираке.

Повсеместно проводятся поисково-спасательные операции и оценка ущерба.

К данному моменту сообщается о 76 погибших, 440 пострадавших.

Ранее говорилось о 23 погибших и 420 пострадавших в провинции Малатья, 6 погибших и 79 пострадавших в провинции Диярбакыр, разрушены десятки зданий.

Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщил о 15 погибших и 30 пострадавших.

Фото:aa.com.tr