08:00, 02 Август 2021 | GMT +6
7573 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7573 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1489,
город Алматы - 1540,
город Шымкент - 650,
Акмолинская область - 268,
Актюбинская область - 238,
Алматинская область - 313,
Атырауская область - 408,
Восточно-Казахстанская область - 193,
Жамбылская область - 250,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 901,
Костанайская область - 256,
Кызылординская область - 206,
Мангистауская область - 224,
Павлодарская область - 280,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 115.
Всего в стране выявлены 587952 заболевших.