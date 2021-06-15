08:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6
757 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 181,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 36,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 33,
Карагандинская область - 161,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 5,
Туркестанская область - 18.
Всего в стране выявлено 402996 заболевших.