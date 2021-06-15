757 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 181,

город Алматы - 65,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 36,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 30,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 67,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 33,

Карагандинская область - 161,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 47,

Северо-Казахстанская область - 5,

Туркестанская область - 18.

Всего в стране выявлено 402996 заболевших.