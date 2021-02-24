08:01, 24 Февраль 2021 | GMT +6
753 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 93,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 39,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 59,
Костанайская область - 68,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 90,
Северо-Казахстанская область - 39,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 209562 заболевших.