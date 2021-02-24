753 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 93,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 39,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 59,

Костанайская область - 68,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 90,

Северо-Казахстанская область - 39,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 209562 заболевших.



