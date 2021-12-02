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753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

2 Декабря 2021 08:05
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753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 130,

город Алматы - 60,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 23,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 40,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 19,

Карагандинская область - 105,

Костанайская область - 89,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 91,

Северо-Казахстанская область - 82,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 973045 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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