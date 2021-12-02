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753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 Декабря 2021 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 130,
город Алматы - 60,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 19,
Карагандинская область - 105,
Костанайская область - 89,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 91,
Северо-Казахстанская область - 82,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 973045 заболевших.
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