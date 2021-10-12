752,8 млрд тенге составил объем инвестиций в основной капитал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены промежуточные итоги социально-экономического развития, начало отопительного сезона, противопожарная безопасность частного сектора, ход переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 9 месяцев текущего года, в основных отраслях экономики Алматы обеспечены высокие темпы экономического роста. Так, в январе – сентябре краткосрочный экономический индикатор составил 109%. Объем инвестиций в основной капитал составил 752,8 млрд тенге, ИФО – 117,8%.

Индекс физического объема услуг в сфере транспорта и логистики впервые с февраля 2020 года показал положительную динамику и составил 101,2%, увеличившись по сравнению с январем – августом текущего года на 2,5%.

Объем произведенной продукции в сфере промышленности превысил 1 трлн тенге, ИФО составил 120,1%. При этом ИФО в сфере обработки промышленной продукции составил 120,7%. Также отмечается рост темпов в электроснабжении и горячей воды на 22,1%, ИФО – 122,1%.

Продолжился восстановительный рост сферы торговли. За январь – сентябрь ИФО розничной торговли составил 112,6%, объем – 2 трлн 948,8 млрд тенге. ИФО оптового товарооборота составил 103,2%, объем 7,6 трлн тенге.

Объем услуг связи составил 437 млрд тенге с ростом на 13,9%. Это обусловлено ростом объема услуг по предоставлению доступа к сети интернет на 16% и услуг мобильной связи на 11,5%. По итогам девяти месяцев создано 52,3 тыс. рабочих мест, в том числе постоянные – 34,7 тыс., временные – 17,6 тыс.

Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил курирующему заместителю И. Усерову и руководителю управления стратегии и бюджета держать на контроле вопрос достижения прогнозных показателей социально-экономического развития, целевых индикаторов и Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

По итогам рассмотрения вопроса по началу отопительного сезона заместителю акима М. Азирбаеву совместно с акимами районов, соответствующими госорганами и службами держать на особом контроле прохождение отопительного сезона.

С целью обеспечения противопожарной безопасности начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям Р. Касыбаеву поручено продолжить подворовые обходы частного жилого сектора, усилить разъяснительную работу о мерах безопасности.

По вопросу переписи населения соответствующим службам совместно с департаментом Нацбюро по статистике аким города поручил активизировать работу по проведению переписной кампании.