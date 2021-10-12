РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    752,8 млрд тенге составил объем инвестиций в основной капитал в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены промежуточные итоги социально-экономического развития, начало отопительного сезона, противопожарная безопасность частного сектора, ход переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам 9 месяцев текущего года, в основных отраслях экономики Алматы обеспечены высокие темпы экономического роста. Так, в январе – сентябре краткосрочный экономический индикатор составил 109%. Объем инвестиций в основной капитал составил 752,8 млрд тенге, ИФО – 117,8%.

    Индекс физического объема услуг в сфере транспорта и логистики впервые с февраля 2020 года показал положительную динамику и составил 101,2%, увеличившись по сравнению с январем – августом текущего года на 2,5%.

    Объем произведенной продукции в сфере промышленности превысил 1 трлн тенге, ИФО составил 120,1%. При этом ИФО в сфере обработки промышленной продукции составил 120,7%. Также отмечается рост темпов в электроснабжении и горячей воды на 22,1%, ИФО – 122,1%.

    Продолжился восстановительный рост сферы торговли. За январь – сентябрь ИФО розничной торговли составил 112,6%, объем – 2 трлн 948,8 млрд тенге. ИФО оптового товарооборота составил 103,2%, объем 7,6 трлн тенге.

    Объем услуг связи составил 437 млрд тенге с ростом на 13,9%. Это обусловлено ростом объема услуг по предоставлению доступа к сети интернет на 16% и услуг мобильной связи на 11,5%. По итогам девяти месяцев создано 52,3 тыс. рабочих мест, в том числе постоянные – 34,7 тыс., временные – 17,6 тыс.

    Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил курирующему заместителю И. Усерову и руководителю управления стратегии и бюджета держать на контроле вопрос достижения прогнозных показателей социально-экономического развития, целевых индикаторов и Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

    По итогам рассмотрения вопроса по началу отопительного сезона заместителю акима М. Азирбаеву совместно с акимами районов, соответствующими госорганами и службами держать на особом контроле прохождение отопительного сезона.

    С целью обеспечения противопожарной безопасности начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям Р. Касыбаеву поручено продолжить подворовые обходы частного жилого сектора, усилить разъяснительную работу о мерах безопасности.

    По вопросу переписи населения соответствующим службам совместно с департаментом Нацбюро по статистике аким города поручил активизировать работу по проведению переписной кампании.


    Теги:
    Инвестпроекты Алматы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!