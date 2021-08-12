7512 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2285,

город Алматы - 1186,

город Шымкент - 479,

Акмолинская область - 238,

Актюбинская область - 212,

Алматинская область - 330,

Атырауская область - 293,

Восточно-Казахстанская область - 103,

Западно-Казахстанская область - 138,

Карагандинская область - 835,

Костанайская область - 319,

Кызылординская область - 164,

Мангистауская область - 234,

Павлодарская область - 413,

Северо-Казахстанская область - 140,

Туркестанская область - 143.

Итого выздоровевших в Казахстане - 548362.



