+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

1 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 751 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Свыше 200 женщин привились Pfizer в Атырауской области
«Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии Срок действия ПЦР-тестов в России сократят до 48 часов Как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 53,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 128,

Костанайская область - 81,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 89,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 972292 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 200 женщин привились Pfizer в Атырауской области
«Аварийный тормоз» против COVID-19 признали конституционным в Германии
Срок действия ПЦР-тестов в России сократят до 48 часов
Как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 Жительница Атырау продавала трамадол
3 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
4 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
5 Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
6 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Читайте также
В ЕАЭС ведутся совместные исследования по разработке вакцин и тест-систем против COVID-19
Фейк: «Пандемия COVID-19 — это глобальный обман»
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
Жительница Атырау продавала трамадол
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив