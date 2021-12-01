751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 751 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 53,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 128,

Костанайская область - 81,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 89,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 972292 заболевших.



