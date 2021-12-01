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751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
1 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 751 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 53,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 128,
Костанайская область - 81,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 89,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 972292 заболевших.
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