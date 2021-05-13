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    20:45, 12 Май 2021 | GMT +6

    7500 доз вакцины «Hayat-Vax» доставлено в Атыраускую область

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область доставлено 7500 доз вакцины «Hayat-Vax». Вакцина компании Sinopharm произведена в Объединённых Арабских Эмиратах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    11 мая первый житель региона получил вакцину «Hayat-Vax».

    Как рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, препарат сертифицирован и предназначен для вакцинации всех желающих на добровольной основе.

    «В нашей области продолжается массовая вакцинация населения. Накануне в регион поставлено 7500 доз вакцин «Hayat-Vax» компании Sinopharm производства ОАЭ. Первые 200 доз мы направили в ТОО «Медикер Жайык», остальные дозы хранятся на складе и будут распределены по пунктам вакцинации»,- пояснил Асхан Байдуаалиев.

    Таким образом, в прививочных кабинетах Атырауской области доступны вакцины QazVaс, «Спутник V» и Hayat-Vax.

    Напомним, что один млн доз вакцины Hayat-Vax закупил фонд «Самрук-Казына», которые направлены во все регионы Казахстана.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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