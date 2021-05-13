7500 доз вакцины «Hayat-Vax» доставлено в Атыраускую область
11 мая первый житель региона получил вакцину «Hayat-Vax».
Как рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, препарат сертифицирован и предназначен для вакцинации всех желающих на добровольной основе.
«В нашей области продолжается массовая вакцинация населения. Накануне в регион поставлено 7500 доз вакцин «Hayat-Vax» компании Sinopharm производства ОАЭ. Первые 200 доз мы направили в ТОО «Медикер Жайык», остальные дозы хранятся на складе и будут распределены по пунктам вакцинации»,- пояснил Асхан Байдуаалиев.
Таким образом, в прививочных кабинетах Атырауской области доступны вакцины QazVaс, «Спутник V» и Hayat-Vax.
Напомним, что один млн доз вакцины Hayat-Vax закупил фонд «Самрук-Казына», которые направлены во все регионы Казахстана.