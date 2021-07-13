750 тысяч тенге потерял петропавловец, попытавшись купить трактор в интернете

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 750 тысяч тенге потерял 62-летний петропавловец, попытавшись купить трактор в интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Пожилой житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что перед выходом на пенсию хотел приобрести мини-трактор. Нашел недорогой вариант на сервисе объявлений OLХ и вступил с «продавцом» в переписку по WhatsApp. Злоумышленник, сославшись на то, что трактор необходимо доставить из другого города, выманил у мужчины в несколько приемов 750 тысяч тенге — в качестве предоплаты и под предлогом непредвиденных расходов при транспортировке. Впоследствии преступник перестал выходить на связь.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

«Киберпреступники могут встретиться на любом веб-ресурсе, но предпочтение отдают сайту OLХ. С ним связана практически треть интернет-мошенничеств: 103 факта из 335, зарегистрированных в области с начала года. Злоумышленники просят предоплату за несуществующие товары и услуги. Продавцам же предлагают воспользоваться «службой доставки» (к слову, на сайте OLХ такой услуги нет), для чего якобы необходимо перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Ссылка ведет на фейковый ресурс, введенные на нем сведения становятся достоянием преступников и помогают им получить доступ к счетам жертвы», — говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин.

Как отмечают полицейские, в летнее время преступники стали чаще «предлагать» аренду квартир, продажу мебели. В сети мошенников чаще попадают женщины — 213 случаев от общего числа. Стражи порядка просят североказахстанцев быть бдительными, никому не доверять свои конфиденциальные данные. При совершении покупки в интернете следует настаивать на видеозвонке: преступники избегают его, чтобы не показать свое лицо и не позволить жертве убедиться, что предлагаемого товара у них на самом деле нет.