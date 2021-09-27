РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:34, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    750 тысяч доз QazVac планируют поставить в этом месяце в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане подготовлены две площадки для производства казахстанской вакцины от коронавируса QazVac. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом месяце было произведено вакцины QazVac в объеме 650 тысяч доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тысяч доз. Подготовлены две производственные площадки, обеспечена полная готовность биофармацевтического завода в Жамбылской области, на базе предприятия «Антиген» запущена вторая производственная площадка НИИПБ с полным циклом выпуска вакцин QazVac», - сказал Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в Правительстве.

    Ранее заместитель Премьер-Министра сообщил, что в четвертом квартале текущего года ожидается поставка американской вакцины Pfizer.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!