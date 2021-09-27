750 тысяч доз QazVac планируют поставить в этом месяце в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане подготовлены две площадки для производства казахстанской вакцины от коронавируса QazVac. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом месяце было произведено вакцины QazVac в объеме 650 тысяч доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тысяч доз. Подготовлены две производственные площадки, обеспечена полная готовность биофармацевтического завода в Жамбылской области, на базе предприятия «Антиген» запущена вторая производственная площадка НИИПБ с полным циклом выпуска вакцин QazVac», - сказал Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в Правительстве.

Ранее заместитель Премьер-Министра сообщил, что в четвертом квартале текущего года ожидается поставка американской вакцины Pfizer.