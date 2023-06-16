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750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 15:59
750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО Фото: uralskweek.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор завода «Кублей» Талгат Берекешев рассказал о том, что завод находится на грани закрытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении 2-х лет кассационная коллегия Верховного суда трижды рассматривала и подтвердила законность и обоснованность постановления суда, отказав в жалобах Акимату, Архитектору Уральска и застройщику. Верховный суд установил, что строительство шло в промышленной зоне и без разрешительных документов, за счет денег вкладчиков в отсутствие разрешения на долевое строительство. Однако позже ситуация поменялась на 180 градусов. Через 2,5 года по представлению бывшего председателя Верховного суда дело вернули в суд Уральска», - сказал Талгат Берекешев, выступая на правчасе в Сенате.

По его словам, недавно прошедший суд первой инстанции Уральска своим решением аннулировал два санитарных заключения завода «Кублей» на СЗЗ и узаконил жилые дома в промышленной зоне вразрез Генерального плана Уральска, утвержденного постановлением Правительства страны 2014 года, посчитав что завод отсутствует в промышленной зоне.

«Я считаю, что это сделано умышленно с целью узаконить жилые дома в промзоне. Как быть трудовому коллективу консервного завода, где трудятся кормильцы 750 семей или 2,5 тысяч человек? Что делать перерабатывающему предприятию с 31-летним стажем, который обеспечивает 65% внутреннего рынка консервной продукцией, экспорт ориентирующему не только в соседние страны, но и дальнего зарубежья? А также 3 тысячам фермерских хозяйств и сельского населения ЗКО, Актюбинской и Атырауской областей, которые остались без рынка сбыта своего скота на переработку», - спросил сенаторов глава предприятия.

Он сообщил, что «Кублей» ежегодно принимает на переработку 10 тысяч тонн сырья, своевременно оплачивая и тем самым обеспечивая занятостью на селе и постоянными доходами 300 тысяч сельского населениях. Производимая продукция глубокой переработки от консервной продукции до мясокостной муки и кожи wet-blue реализуется не только на рынке Казахстана, но и востребована на рынке Италии, КНР, Иран и Турция. Предприятие ежемесячно отчисляет в бюджет около 200 млн тенге налоговых отчислений и является донором Республиканского бюджета.

В кулуарах Т. Берекешев добавил, что сегодня завод находится на грани закрытия. Срок у предприятия остался до 1 января 2024 года.

Он объяснил, что если в пределах санитарно-защитной зоны завода будут жить люди, то в 2024 году производство не получит новое санитарно-эпидемиологическое заключение. А значит, ни о каком разрешении на работу и речи быть не может.

Кроме того, «Кублей» лишится сертификатов соответствия на продукцию, а Казахстан – отечественного товаропроизводителя.

«На протяжении двух лет мы выигрывали. Во время суда МИИР, Минздрав, Минсельхоз предоставили все необходимые справки. Предоставили, что завод находится в промышленной зоне и что нарушителями являются застройщики и акимат. Также Минздрав подтвердил, что в «Кублей» установлены санитарно-защитные зоны - это есть. МСХ подтвердил, что завод существует, выпускает продукцию. Теперь городской суд, недавно прошедший пять месяцев назад, все отменил. Отменил решение Верховного сюда, отправил на пересмотр, и городской суд молодой судья, я отменил у нас санитарно-защитную зону. Это главный документ, без которого завод не может существовать. Значит, у нас до 2024 года разрешение осталось. То есть мы можем еще полгода работать», - уточнил глава предприятия.

Спикер заверил, что предупреждал акима еще за долго до строительства домов на территории о том, что в случае строительства сторон ожидает социальный конфликт.

«Я направил письмо акиму области с просьбой, что будет социальный конфликт. Прошу вас рассмотреть, что застройщик строит рядом в промышленной зоне, в санитарной зоне завода «Кублей». На что аким области передал мое уведомление акиму города, который кстати, и выдал разрешение на строительство ЖК. В областной прокуратуре на мои опасения отреагировали положительно, и полностью признали, что нарушены правила застройщиком и акиматом», - сказал Т. Берекешев.

В заключении он подчеркнул, что не против того, чтобы люди жили в построенном ЖК, однако, он против того, чтобы предприятие закрыли.

В 2020 году начало судебное разбирательство между ТОО «Кублей», акиматом Уральска, застройщиком ИП Ирменова и дольщиками. Тогда ТОО «Кублей» обратился в суд с иском о признании незаконными двух постановлений акимата Уральска «об изменении плана детального планирования» и «об изменении целевого назначения участка земли в одном из центральных районов города».

Как говорится в обращении, застройщик начал незаконное строительство жилых домов в промышленной зоне города, рядом с консервным заводом.

В свою очередь застройщик и представители акимата Уральска утверждают, что санитарно-защитная зона у предприятия не установлена в соответствии с законодательством.

28 марта текущего года судебная коллегия апелляционной инстанции Западно-Казахстанского областного суда отклонила жалобу компании «Кублей» на постановление судьи межрайонного экономического суда Уральска. Судьи оставили решение в пользу акимата Уральска.


Западно-Казахстанская область   Трудоустройство   Уральск  
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