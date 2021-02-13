750 млн тенге выделили из бюджета на новые автобусы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска поинтересовались у акима области Кумара Аксакалова, когда в город придут обещанные 100 автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непраздный для горожан вопрос прозвучал на отчетной встрече главы региона. Неделю назад на отчете акима Петропавловска Кумар Аксакалов уже критиковал темпы обновления автобусного парка.

«Наши чиновники забюрократили процесс. Мы специально из бюджета выделили 750 млн тенге на приобретение автобусов. Будем передавать их в лизинг перевозчикам. Конкурс объявили, в конце февраля будут итоги. Производители автобусов говорят, что в течение трех-четырех месяцев полностью поставят их. Это будут современные вместительные автобусы, теплые, с очисткой воздуха, электронным учетом пассажиропотока. В этом году мы впервые начинаем субсидировать городские перевозки. Стоимость проезда в общественном транспорте не изменится», - подчеркнул К. Аксакалов.

Аким области добавил, что сформирован список горожан из социально уязвимых слоев населения, для которых проезд в маршрутках будет бесплатным. Около трех тысяч человек получат социальные транспортные карты.