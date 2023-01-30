750 млн тенге планируют выделить на изучение сайгаков в полувольных условиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов запросило 750 млн тенге для изучения сайгаков в полувольных условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Аскар Абдрахманов, планируется вырастить более 1 тысячи сайгаков в рамках исследований животных. На эти цели потребуется 250 млн тенге в год.

«Нами была подана заявка на финансирование научно-технического направления, которая была одобрена. Выделение средств будет рассмотрено в марте текущего года. 250 млн тенге в год, на три года планируется выделить 750 млн тенге», - сказал Аскар Абдрахманов перед брифингом в «Казгидромете».

Ранее сообщалось о том, что из природных условий в целях научного исследования планируется изъять более 1,8 тысячи сайгаков. Животных будут изучать с рассмотрением возможности дальнейшего одомашнивания.

Напомним, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) Правительством РК принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование, который продлен до 2024 года.

Фото: gov.kz

