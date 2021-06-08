75 земельных участков изъяли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выявляют и возвращают в госсобственность земельные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге аким города Булат Жумабеков сообщил, что, начиная с 2019 года, в земельную инспекцию направили информацию по 316 участкам, которые не используются по целевому назначению.

«Есть земельные участки – в основном, предоставленные в 2005-2006 годы – которые расположены во дворах, на улицах города, в береговой зоне. В судебном порядке уже изъяли 75 участков. Работу будем продолжать», - заявил Б. Жумабеков.

По словам градоначальника, много жалоб поступает на самовольно установленные гаражи. В прошлом году насчитали 1419 таких гаражей. Из них демонтировали 253. В этом году – 121. Для демонтированных гаражей подготовили площадку по улице Промышленной.

«Проводится работа по выявлению бесхозных дач. За пять месяцев этого года выявили 176 земельных участков, из которых 125 поставлены на учет как бесхозяйственное имущество. Когда они вернутся в госсобственность, мы будем предоставлять людям на безвозмездной основе. В прошлом году, в связи с известными событиями дачи стали популярны. Многие стали возвращать участки, покупать», - сказал Б. Жумабеков.