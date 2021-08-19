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75 уголовных правонарушений в образовании выявлено с начала года - Антикор

19 Августа 2021 19:42
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75 уголовных правонарушений в образовании выявлено с начала года - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьбу с коррупцией в сфере образовании обсудили на августовской конференции педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции.

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Заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Ғ.Асанұлы принял участие в республиканской августовской конференции педагогов. На ней обсуждены актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном году.

В мероприятии в режиме онлайн приняли участие педагоги со всех регионов Казахстана, преподаватели учебных заведений, родители, ученые, общественные деятели, представители государственных органов.

В своем выступлении Ғ.Асанұлы озвучил статистику коррупционных правонарушений и отметил роль учителей в воспитании нового поколения.

К сожалению, несмотря на принимаемые превентивные меры, система образования остается одной из коррупциогенных. За семь месяцев текущего года зарегистрировано 75 уголовных правонарушений в сфере образования. Основную долю преступлений составили хищения и взятничество.

Коррупция в сфере образования имеет прямую угрозу будущему государства. Сам факт наличия коррупционных проявлений в учебном процессе закладывает условия для формирования личности, склонной к коррупционным правонарушениям. Поэтому важно, чтобы учителя личным примером безупречного поведения воспитывали нетерпимость к проявлениям коррупции, честность и добропорядочность у своих учеников.

Стоит отметить, что в работе Агентства особое место отведено формировании антикоррупционной культуры в обществе. Для молодежи на постоянной основе проводятся онлайн-уроки «Часы добропорядочности», основанные на трудах и изречениях великих личностей. Также антикоррупционное мировозрение молодого поколения формируется школьными и студенческими клубами «Адал ұрпақ» и «Саналы ұрпақ».


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#Образование   #Борьба с коррупцией  
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