75 тысяч казахстанцев участвуют в конкурсе образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 75 тысяч абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Прием документов осуществлялся с 16 по 26 июля. Результаты конкурса будут опубликованы до 15 августа.

Среди претендентов 7 054 обладателя знака «Алтын белгі», 576 победителей международных и республиканских олимпиад, а также 705 детей, награжденных знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию. Они обладают преимущественным правом в случае равенства баллов.

«Кроме того, в этом году МОН впервые выделил квоты и для социально уязвимых слоев населения. Теперь дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, в которых воспитывают четырех и более несовершеннолетних детей, дети из неполных семей, из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, будут иметь больше шансов для поступления в вузы. Для них выделены специальные гранты. Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов», – отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Также предусмотрены квоты и для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

В этом году Единое национальное тестирование прошли более 145 тысяч абитуриентов. По итогам ЕНТ пороговый балл набрали более 88 тысяч человек, это порядка 60% от общего количества участников. Средний балл в этом году составил 69 баллов, что выше прошлогоднего на 5 баллов.

Отметим, что претендовать на гранты в национальных вузах могут абитуриенты, набравшие по итогам ЕНТ не менее 65 баллов, по направлению «Педагогические науки» – не менее 75 баллов, «Здравоохранение» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

Решение по присуждению грантов принимает республиканская конкурсная комиссия, заседание которой пройдет до 10 августа текущего года. В состав комиссии вошли представители государственных органов, общественных организаций, журналисты, представители «Альянса студентов Казахстана», Фонда «Отандастар».