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    17:32, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    75 тонн нефтепродуктов пытались незаконно вывезти из Казахстана

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    Фото: Bloomberg Creative Photos
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 5 месяцев 2023 года пытались незаконно вывезти из Казахстана 75 тонн нефтепродуктов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

    С 31 января 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Кроме того, с 8 апреля 2023 года введен запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов.

    В этой связи, органами государственных доходов осуществляется контроль за соблюдением установленных запретов, принимаются соответствующие меры по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза нефтепродуктов.

    Так, за 5 месяцев 2023 года в автомобильных пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС (Туркестанская область), было пресечено 128 фактов незаконного вывоза в Республику Узбекистан нефтепродуктов общим объемом 42 665 литров, сумма начисленных штрафов составила
    4,6 млн тенге.

    В автомобильных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РК с Российской Федерацией (АПП Ауыл, АПП Жезкент, АПП Коянбай, АПП Байтанат, АПП УБА, П/П Кайрак, П/П Акбалшык, П/П Урлютобе, П/П Косак) и Кыргызстаном (П/П Кеген, П/П Айша-бибі, П/П Кордай, П/П Сыпатай батыр), было выявлено 427 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов, общим объемом 32 354 литров, сумма начисленных штрафов составила 11,5 млн тенге.

    Таким образом, органами государственных доходов РК в рамках компетенции на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением перевозчиками запретов и ограничений, установленных действующим законодательством РК.

    Кроме того, Комитетом государственных доходов приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов, запрещенных к вывозу, в информационной системе электронного декларирования «АСТАНА-1».


    Теги:
    Борьба с преступностью Нефть Правоохранительные органы
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