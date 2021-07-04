75 столичных объектов проверили на соблюдение карантина за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мобильными группами в составе представителей управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Так, за прошлую ночь ими выявлено 8 нарушений карантина.

Несмотря на ряд предупреждающих мер, указанных в Постановлении главного санитарного врача, столичные жители и гости продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей, не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования.

В ходе проверки в районе левого берега города в ночное время выявлена работа ресто-баров и клубов, нарушающих санитарные нормы с предоставлением услуг кальяна.

Так, в 00.05 часов ресторан «Veranda» по улице Тайбекова, где отдыхали более 30 человек и в 01:06 часов кафе «Кальянная» по проспекту Кабанбай батыра с 20 посетителями внутри заведения, предоставляли услуги кальяна клиентам. В отношении владельцев и получателей услуг составлены административные протокола по статье 441 КРКобАП с наложением штрафа.

Кроме того, той же ночью в ходе рейда выявлено нарушение карантинного режима со стороны компьютерного клуба, кинозала и других увеселительных заведений. Несмотря на действующий запрет, администрация заведений продолжает обслуживать любителей активного отдыха.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП, с рассмотрением вопроса в суде о приостановлении их деятельности.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы о соблюдении карантинного режима в местах массового скопления людей.