НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 75% работников группы «Самрук-Қазына» получили первую дозу вакцины от коронавируса. Для стимулирования сотрудников компания предусмотрела различные бонусы и поощрения, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил сегодня в ходе брифинга управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО «Самрук-Қазына» Мухтар Манкеев, по состоянию на 11 сентября первый компонент вакцины получили 203 853 сотрудника (74,5%), полностью вакцинированы 182 272 человек или 66,6%. С каждым днем число вакцинированных работников увеличивается, более достоверную информацию на текущий момент можно увидеть на официальном сайте компании.

При этом, как подчеркнул Мухтар Манкеев, вакцинация является полностью добровольной и проходит в соответствии с законом – при информированном согласии работников.

«Портфельные компании «Самрук-Қазына» представлены во многих секторах, их стабильная и бесперебойная работа важна для экономики Казахстана. Поэтому вакцинация работников наряду с защитой здоровья, становится фактором укрепления экономической стабильности и благосостояния нашей страны», – отметил спикер.

В портфельных компаниях налажена вакцинация персонала, в том числе с привлечением мобильных групп на производственных объектах. Каждому работнику на выбор предоставляются вакцины, одобренные для применения в нашей стране.

В целях увеличения охвата вакцинацией работников в группе компаний фонда применяются такие методы стимулирования работников, как выделение дополнительных отпускных дней к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску, предоставление оплачиваемых отгулочных дней, проведение розыгрышей среди вакцинированных работников и др. методы. Работники компаний группы могут обсудить вакцинацию в рамках встреч с медработниками, психологами и общественными лидерами.

Также функционирует Оперативный штаб фонда по противодействию Covid-19 с целью выработки новых мер по борьбе и стимулированию вакцинации.

«В соответствии с поручениями руководства страны о необходимости вакцинации, Фонд «Самрук-Қазына», насчитывающий более 270 тысяч работников, принял активное участие в формировании коллективного иммунитета. На постоянной основе проводится разъяснительная работа - через социальные сети, отраслевые газеты и видеоролики, был запущен челлендж #менекпеалдым #явакцинировался. Все руководители компаний на личном примере подтвердили необходимость вакцинации», - сказал Мухтар Манкеев.

В рамках выполнения поручений Главы государства, для поддержки вакцинации населения, Фонд профинансировал закуп 1 млн доз произведенной в ОАЭ вакцины Hayat-Vax. Вакцины были поставлены СК-Фармация и распределены по линии Министерства здравоохранения в регионы в мае текущего года. Также прорабатывается вопрос открытия пунктов вакцинации для населения в зданиях железнодорожных вокзалов и поездах.