75% перевозчиков заявляют фальшивые данные в сопроводительных документах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из проверенных 428 автотранспортных средств, которые перемещались через границу, в 319 случаях (75%) выявлено несоответствие сведений в документах фактически перевозимым товарам. По итогам выявленных фактов наложено 16,1 млн. тенге штрафов, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

Экспортный контроль осуществляется на Государственной границе Казахстана со странами ЕАЭС в целях контроля за соблюдением запретов и ограничений.

В рамках данного контроля с начала 2019 года было пресечено 283 факта вывоза лома и отходов черных металлов весом 2 844 тонн, 24 факта вывоза макулатуры весом 185,5 тонн, 623 факта вывоза нефтепродуктов весом 1 062 тонн, 4 факта вывоза шкур скота в 50 тонн, 37 фактов вывоза лесоматериалов в количестве 225 кубических метров, отметил зампред КГД.

Проводится контроль в отношении товаров двойного назначения, на предмет недопущения перемещения через границу без разрешительных документов.

За 9 месяцев текущего года выявлено 49 попыток провоза товара «Метиодиэтаноламин», 2 факта провоза патронов для оружия военного образца.

В рамках проведения контрольных мероприятий в отношении товаров, перемещаемых из Российской Федерации и Кыргызской Республики на территорию Республики Казахстан, выявляются схемы уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время выявлен 601 факт ввоза товаров по 252 налогоплательщикам, которые изначально были заявлены к транзитному перемещению, однако остались на территории Казахстана. Оборот по данным товарам составил 4,7 млрд. тенге, сумма ущерба 574,6 млн. тенге, сообщил Ж.Инкербаев.

Работа по пресечению фактов уклонения от уплаты налогов и перемещения запрещенных предметов при пересечении границы совершенствуется, в том числе за счет принятия законодательных поправок, в части наделения органов государственных доходов дополнительной компетенцией.

Жайдар Инкербаев сообщил, что, таким образом, на сегодняшний день органы государственных доходов планомерно выполняют поставленные задачи по обеспечению экономической безопасности страны и созданию условий для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.