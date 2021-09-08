75 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 75 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 005 человек. Загруженность составляет 33,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 75 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 60,1% (на 123 места).

За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались три человека.

Как ранее сообщалось, 1902 жителя Атырауской области за день привились от КВИ.