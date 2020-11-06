75 объектов адаптируют для инвалидов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на сегодняшний день специальные и государственные пособия по инвалидности получают 13 865 человек, в том числе 1 391 ребенок-инвалид, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

На пресс-конференции представители городского отдела занятости и социальных программ рассказали, что реабилитация людей с ограниченными возможностями проводится на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных отделами медико-социальной экспертизы и направленных на обеспечение инвалидов необходимыми средствами и услугами.

На основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов на сегодня за государственными услугами обратились 3 650 человек.

«В целях повышения уровня социализации лиц с инвалидностью, они обеспечиваются техническими вспомогательными средствами – это протезно-ортопедическая помощь, сурдо-, тифлосредства, специальные средства передвижения, санаторно-курортное лечение, обязательные гигиенические средства, услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Инвалиды по зрению 1-2 групп пользуются бесплатным проездом в городском транспорте за счет средств перевозчиков. На телеканале «Semei» ежедневно осуществляется сурдоперевод новостей для инвалидов по слуху. Также ежегодно оказывается единовременная социальная помощь к памятным датам и праздничным дням», – рассказал заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Семея Айдар Самаев.

Вместе с тем, как сообщили на пресс-конференции, единовременная социальная помощь при наступлении трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие, социально значимые заболевания и др.) оказывается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 36 157 тенге. Данный вид помощи носит заявительный характер с учетом доходов семьи.

Кроме того, продолжается работа по адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры для нужд маломобильных групп населения. Во многих учреждениях созданы беспороговые зоны внутри помещений, имеются тактильные полосы и плиты. В этом году запланирована адаптация 75 объектов, 26 из них работы по адаптации уже завершили.