75% многоквартирных домов перешли на форму простого товарищества и ОСИ – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Провести собрание собственников квартир и проголосовать за форму управления многоквартирным жильем можно при помощи ЭЦП на портале e-gov. На сегодня в Казахстане на новые формы управления перешли 34 933 дома, в том числе на ОСИ – 2 852, на форму ПТ – 32 081. Это более 75% многоквартирного жилого фонда республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Наибольшее количество МЖД, перешедших на ОСИ/ПТ, отмечается в г.Алматы (3523), Восточно-Казахстанской (2789) и Акмолинской (2523) и Костанайской (2451) областях.

Напомним, что существующие КСП(К), ПКСП(К) и ПК (в сфере управления МЖД) могут работать до 1 июля 2022 года. После этого срока они должны по акту передать совету МЖД все имеющиеся технические, финансовые и иные документы, а также произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что для ускорения процедуры перехода на ОСИ разработан сервис электронного голосования с регистрацией ОСИ на портале E-Gov.

Авторизация производится с помощью ЭЦП, где можно автоматически пройти регистрацию, подтвердить статус «собственника» и инициировать голосование по собственному дому. После создания повестки собрания собственникам нужно зайти по активной ссылке на собрание, сделать свой выбор и подписать с ЭЦП.

Подробнее о новых формах управления домами можно узнать на портале zhkh.kz. Задать интересующие вопросы можно на сайте suraqtar.kz.