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75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска

13 Декабря 2022, 18:42
75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели конкурс на оказание услуг по благоустройству и зимнему украшению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, средства пойдут на строительство и содержание ледяных горок, фигур изо льда, световое оформление, устройство ледяных лабиринтов, ограждений изо льда, изделий из металла, заливку и содержание катка на стадионе «Динамо». Ледовые городки появятся в пяти районах города. Срок их службы – три месяца.

«В зимний период аттракционы не работают. Соответственно, ограничены места для досуга на открытом воздухе. Ежегодно для взрослых и детей организовываются зимние площадки с горками, ледяными фигурами, лабиринтами. Что касается новогоднего оформления города, то денежные средства на установку елки не предусмотрены. Устройство елок и их оформление будут произведены за счет спонсорских средств», - добавили в пресс-службе.


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