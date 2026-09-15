7,5 млн теңге долгов по зарплате погасили в Акмолинской области после проверки прокуратуры
Прокуратура Жаркаинского района добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед 66 работниками ГКП «Коммунсервис» на сумму 7,5 млн теңге, передает агентство Kazinform.
Прокуратурой Жаркаинского района проведен анализ соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.
Установлено, что в ГКП на ПХВ «Коммунсервис» имеется задолженность по заработной плате перед 66 работниками на общую сумму 7,5 млн теңге.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, восстановлены конституционные права 66 работников.
— Соблюдение трудового законодательства находится на постоянном контроле прокуратуры района, — отметили в прокуратуре региона.
Ранее сообщалось, что после вмешательства прокуратуры области Жетісу пенсионерке выплатят более 2,3 млн теңге.