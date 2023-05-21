75-летний юбилей певца и композитора Алтынбека Коразбаева отметили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юбилейный концерт в Таразе собрал поклонников творчества этого выдающегося отечественного музыканта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центральном концертном зале «Баласагун» состоялся концерт «Ән – жырым саған, туған ел!», посвященный 75-летнему юбилею народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Кыргызской Республики, известного певца-композитора Алтынбека Коразбаева.

Юбиляра поздравил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, подчеркнувший, что Алтынбек Коразбаев занимает особое место в культуре Казахстана.

«Вы написали множество лирических и патриотических песен. Все Ваше творчество пронизано любовью к народу, родине, традициям, преданностью музыке. За годы работы на малой родине вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, будучи художественным руководителем и солистом Жамбылского областного эстрадного ансамбля «Алатау». Благодаря плодотворному труду Вы были удостоены высоких наград. Ваши песни любимы и узнаваемы. Вы являетесь учителем для многих артистов и популяризатором традиционного исполнительского искусства», - сказал аким области.

Со сцены ЦКЗ «Баласагун» Алтынбек Коразбаев поблагодарил любителей искусства за поддержку.

В ходе творческого вечера состоялась торжественная церемония награждения победителей III Международного конкурса певцов эстрадного жанра. В конкурсе, прошедшем при поддержке акимата Жамбылской области, приняли участие 20 исполнителей. Участников оценивали художественный руководитель Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева Аида Смагулова, заслуженный деятель Казахстана, солист группы «Тараз Трио» Асылхан Шуниреков, композитор Арман Бексултан, певица Алма Аманжолова. Председателем жюри выступил певец, заслуженный деятель культуры РК Жубаныш Жексенулы.

По итогам конкурса гран-при присуждено артисту Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева Дулату Жасузаку. Первое место завоевал певец Ербосын Касымбек (Жамбылская область), на втором - дуэт «Браво» (Жетысуская область), третье место у Азамата Амангельдыулы (Мангистауская область), сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Коразбаев Алтынбек Коразбаевич – советский и казахстанский композитор и певец, педагог. Народный артист Казахстана (1993), Заслуженный артист Кыргызской Республики (1995), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004). Кавалер орденов «Барыс» 1 степени (2021), 3 степени (2016) и «Парасат» (2010).

Уроженец Меркенского района Жамбылской области, Алтынбек Коразбаев окончил Джамбулское культурно-просветительское училище, Национальную консерваторию имени Курмангазы (бывш. Алматинская государственная консерватория имени Курмангазы).

В Жамбылской областной филармонии, которую он возглавил, создал вокально-танцевальный ансамбль «Алатау», ставший широко популярным в республике и за её пределами.

Осуществлял педагогическую деятельность и руководство культурно-просветительскими учреждениями Джамбула (ныне Тараз) и Алма-Аты. С 2003 года возглавлял Казахское государственное гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт».

В 24 года написал песню «Сағындым Алматымды», которая стала своеобразной «визитной карточкой» Алматы. В своё время эту песню исполняли Валентина Толкунова, Роза Рымбаева, группа «Музарт».

Алтынбек Коразбаев автор многих известных в республике песен, горячо любимых казахстанцами, таких как «Аяулы Таразым», «Кенен ата», «Сырғалым», «Қара кемпір», «Қара шал», «Бозторғай», «Шашбаулым», «Әгугәй, домбыра», «Сағындым Кенен атамды», «Ақмоншақты ауым», «Жиырма бес», «Үшқоңыр», «Сарыарқа», «Елге сәлем» и других.