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75-летний француз погиб, пытаясь переплыть океан на веслах

23 Января 2022 10:40
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75-летний француз погиб, пытаясь переплыть океан на веслах

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - 75-летний французский искатель приключений Жан-Жак Савен погиб в начале своего второго одиночного плавания через океан - он хотел пересечь Атлантику на веслах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

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В пятницу перевернувшуюся лодку Савена нашли близ Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда стартовал путешественник.

Причины и обстоятельства смерти Савена пока не известны.

«К сожалению, в этот раз океан оказался сильнее, чем наш друг, который так любил море и путешествия по нему», - говорится в заявлении на странице Савена в Фейсбуке.

Савен отправился во второе плавание через Атлантический океан 1 января из португальского Сагреша. Первое он совершил больше трех лет назад в большой, специально построенной бочке.

В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подававших сигналы бедствия. С тех пор связи с ним не было.

До того, в среду, он написал в «Фейсбуке», что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил читателей, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберётся до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо.

Савен, бывший десантник, а затем частный пилот, на прошлой неделе отметил свое 75-летие, выпив на своей лодке шампанского и закусив его фуа-гра.

Он планировал пересечь океан в своей восьмиметровой весельной лодке примерно за три месяца. Все это предприятие он считал «способом посмеяться над старостью».


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#Туризм   #Происшествия   #Франция  
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