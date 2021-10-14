РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:44, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    75-летнего мужчину сбили на «зебре» в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре легковушка сбила на «зебре» пенсионера. Мужчина находится в реанимации с травмами в стабильно тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 октября в 13:10 напротив дома 167 по улице Ломова в городе Павлодаре 38-летний водитель автомашины «Ауди 80», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1946 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Там добавили, что из-за аварии пешеход с травмами госпитализирован. Машина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка

    По информации управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавший находится в реанимации.

    «Состояние стабильно тяжёлое, переломы тазовых костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - сообщили в облздраве.

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!