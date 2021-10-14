75-летнего мужчину сбили на «зебре» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре легковушка сбила на «зебре» пенсионера. Мужчина находится в реанимации с травмами в стабильно тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 октября в 13:10 напротив дома 167 по улице Ломова в городе Павлодаре 38-летний водитель автомашины «Ауди 80», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1946 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Там добавили, что из-за аварии пешеход с травмами госпитализирован. Машина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавший находится в реанимации.

«Состояние стабильно тяжёлое, переломы тазовых костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - сообщили в облздраве.