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75-летие Темиртау: жителям предлагают выбрать логотип города

7 Января 2020 21:49
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75-летие Темиртау: жителям предлагают выбрать логотип города

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Наступивший 2020 год для Темиртау юбилейный. Городу металлургов исполняется 75 лет. К этой дате дизайнеры разработали три варианта логотипа. Темиртаусцы могут выбрать лучший из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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Голосование за логотип города объявлено в интернете. Нужно зайти по ссылке.

Город Темиртау был образован 1 октября 1945 года на базе бывшего посёлка Самаркандский.





Фото: karaganda-region.gov.kz


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Ключевые слова: Карагандинская область, История Казахстана, Акимат, Дата,
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