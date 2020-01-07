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75-летие Темиртау: жителям предлагают выбрать логотип города
7 Января 2020 21:49
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КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Наступивший 2020 год для Темиртау юбилейный. Городу металлургов исполняется 75 лет. К этой дате дизайнеры разработали три варианта логотипа. Темиртаусцы могут выбрать лучший из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.
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Голосование за логотип города объявлено в интернете. Нужно зайти по ссылке.
Город Темиртау был образован 1 октября 1945 года на базе бывшего посёлка Самаркандский.
Фото: karaganda-region.gov.kz
Ключевые слова: Карагандинская область, История Казахстана, Акимат, Дата,
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