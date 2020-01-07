75-летие Темиртау: жителям предлагают выбрать логотип города

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Наступивший 2020 год для Темиртау юбилейный. Городу металлургов исполняется 75 лет. К этой дате дизайнеры разработали три варианта логотипа. Темиртаусцы могут выбрать лучший из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Голосование за логотип города объявлено в интернете. Нужно зайти по ссылке.

Город Темиртау был образован 1 октября 1945 года на базе бывшего посёлка Самаркандский.













Фото: karaganda-region.gov.kz