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75 лет без мировых войн. В ООН отметили годовщину первой сессии Генассамблеи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Января 2021, 01:26
75 лет без мировых войн. В ООН отметили годовщину первой сессии Генассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В 1945 году в мире начался самый длительный в истории человечества период без военных столкновений между крупными державами. С такими словами Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на виртуальном мероприятии, посвященном 75-й годовщине первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 10 января 1946-го года в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Глава ООН подчеркнул, что благодаря существованию ООН международному сообществу удалось избежать третьей мировой войны. Организация была создана сразу после окончания Второй мировой, в 1945 году. Ее главная цель – поддержание мира. Сегодняшняя виртуальная встреча в Лондоне стала последним из серии мероприятий, посвященных юбилею ООН.

«На Генеральной Ассамблее, где представители государств собираются уже 75 лет подряд, произошло множество исторических событий», – сказал Гутерриш. Он отметил роль Генассамблеи в таких сферах, как деколонизация, контроль над вооружениями, защита прав человека и борьба с изменением климата.

В минувшем году, напомнил Генсек, делегаты Генассамблеи приняли резолюцию, призывающую к солидарности в борьбе с мировой угрозой – пандемией коронавируса. 75-я сессия ГА проходит в связи с пандемией в виртуальном формате. На общеполитические дебаты мировые лидеры в 2020-м году не приехали – они прислали видеозаписи своих выступлений.

Глава ООН отметил, что призыв делегатов Генассамблеи к солидарности был услышан не всеми. Он напомнил о так называемом «вакцинном национализме». Власти некоторых богатых стран, заявил Генсек, соревнуются друг с другом, закупая вакцины для своего населения, и при этом не думают о бедных странах.

«Я благодарю правительство Великобритании за поддержку программы COVAX, созданной Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечения всеобщего доступа к вакцинам», – сказал Генсек.

Глава ООН считает, что, хотя пандемия, безусловно, стала трагедией для человечества, она предоставила международному сообществу шанс отстроить мир по новым принципам – с учетом социальной справедливости и необходимости защищать планету.

«Мы должны бороться с неравенством и несправедливостью и укреплять взаимную поддержку и доверие. На международном уровне я заявил о необходимости «Нового глобального договора». Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления», – заявил Генеральный секретарь.


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