75% краж в Нур-Султане совершаются путем свободного доступа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 75% краж в Нур-Султане совершаются путем свободного доступа. Об этом рассказал начальник управления криминальной полиции столичного департамента полиции Дмитрий Демидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер пояснил, что кражи подразделяются на сезонные и несезонные, квалифицированные и неквалифицированные. Есть кражи, которые совершаются с предварительной подготовкой, а также путем свободного доступа.

«Фактически и практически 75% всех краж – это кражи, совершенные путем свободного доступа, и только 20-25% относим к квалифицированному виду краж с предварительной подготовкой. Раскрываемость краж составляет 40-45%. По большей части в предотвращении совершении краж огромную роль играет профилактика. Объектом преступного посягательства по-прежнему остаются мобильные телефоны. В текущем году доля краж мобильных телефонов составила 24%», - отметил Дмитрий Демидов.

По его словам, благодаря принятым мерам по введению отдельных требований при регистрации номеров абонентов, сотрудники криминальной полиции добились снижения краж мобильных телефонов в диапазоне 20-25%.