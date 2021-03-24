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    10:33, 24 Март 2021 | GMT +6

    75 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане за прошедшие сутки зарегистрировано 75 ДТП, пострадавших нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Погодные условия значительно осложнили дорожную обстановку в городе, тем не менее ситуация находилась под контролем. Сотрудники столичной полиции работали в усиленном варианте несения службы и принимали дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

    Стражи порядка оказывали максимальное содействие водителям, попавшим в трудную ситуацию. Полицейские помогали водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их, толкали застрявшие в снегу автомобили, регулировали движение на сложных участках дороги, чтобы предотвратить заторы. Большую помощь полицейским оказывали и общественники, которые проявляя активную гражданскую позицию на своих внедорожниках помогали водителям.

    Были приняты все необходимые меры для безопасности дорожного движения.

    Департамент полиции г. Нур-Султана, учитывая погодные условия, обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и строго выполнять предписания дорожных знаков. Осторожность следует проявлять и пешеходам, переходить дорогу только в установленных местах.


    Теги:
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