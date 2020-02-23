Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Победа

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Февраля 2020, 20:30
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 23 февраля 1945 года, шел 1343-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Турция. 23 февраля правительство Турции объявило войну Германии.

В течение 23 февраля юго-западнее Кенигсберга советские войска продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника…

В Померании советские войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом Арнсвальде.

Войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боёв завершили разгром окружённой группировки противника и 23 февраля полностью овладели городом и крепостью Познань…

В районе Бреслау советские войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника, заняли пригороды Папельхоф, Гросс Рааке, Клайн Рааке, Клайн Бишвиц, Клайн Мазельвитц и 20 кварталов в южной части города.

23 февраля 1945 года до нашей Победы оставалось 75 дней...

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО