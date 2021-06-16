НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 75 баллов составляет проходной порог для поступления в докторантуру на грант. Пороговый балл для поступления на платной основе – 50 баллов. Об этом сегодня в прямом эфире на официальной странице МОН РК в Instagram рассказал директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Он уточнил, что в этом году прием заявлений в докторантуру начнется 3 июля и продлится до 3 августа. Вступительные экзамены для поступления в докторантуру пройдут с 4 по 20 августа. Важно отметить, что для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

«Заявления для поступления в докторантуру принимаются через приемные комиссии высших учебных заведений. В дальнейшем заявления будут регистрироваться в информационной системе Национального центра тестирования. Поступающие будут сдавать вступительные экзамены в региональных центрах тестирования. Поступающие в вузы, подведомственные Минкультуры и спорта и Минздрава, сдают вступительные экзамены на базе вузов» , – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Расписание вступительных экзаменов формируется НЦТ в разрезе регионов. Соответственно программы проведения и расписание вступительных экзаменов будут доведены до сведения поступающих до начала вступительного экзамена.

Напомним, что с этого года вступительный экзамен в докторантуру будет проходить в электронном формате. Претенденты будут писать эссе за компьютером, сдавать тест на готовность к обучению в докторантуре и экзамены по профилю образовательной программы.

«Впервые вступительный экзамен будет проходить в электронном формате на базе центров тестирования. Данный формат уже был апробирован в прошлом году на уровне магистратуры. Но это не говорит о том, что вступительные экзамены будут только в формате тестирования. Будущие докторанты будут писать эссе по темам, которые утверждают сами вузы. Итоговая оценка вступительного экзамена представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре и профильных экзаменов», – пояснил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка эссе – 20 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов. Всего на вступительный экзамен отводится 4 часа.

Что касается государственного образовательного заказа, то на 2021-2022 учебный год количество госгрантов на подготовку специалистов PhD составляет 1890.

Отметим, что в докторантуру могут быть зачислены лица, имеющие степень магистра и стаж работы не менее девяти месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.



