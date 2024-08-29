75 атырауских семей из социально уязвимых слоёв населения получат жильё

Аким области Серик Шапкенов встретился с жителями Курмангазинского района. На встрече были обсуждены социально-экономические показатели и перспективы развития района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

В Курмангазинском районе актуален вопрос обеспечения граждан жильем.

– Государство уделяет особое внимание выполнению социальных обязательств. Улучшение условий жизни жителей – наша главная задача. В этом году в Курмангазинском районе для граждан из социально уязвимых слоёв населения планируется приобрести 85 квартир, в 10 уже заселились жители района (четыре – из села Курмангазы, четыре – из села Жумекен, две – из села Тенгиз). Остальные 75 квартир будут выкуплены до конца года, помимо этого, до конца текущего года еще 32 жителя аварийных домов переедут в новое жилье, – сообщил С. Шапкенов.

Также в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до конца текущего года будут сданы в эксплуатацию медпункты в селах Азгир, Батырбек, Жалгызапан, Коныртерек, Афанасьев, Жасталап и фельдшерско-акушерские пункты в селах Арна, Кудряшово.

Жители района подняли вопрос строительства дороги до Азгирского сельского округа.

– Этот вопрос я изучил в ходе рабочей поездки в село Азгир. Сейчас ведутся подготовительные работы. Из-за сложных грунтовых условий, а также потому, что песчаная почва не пригодна для укладки асфальта, решение данной проблемы требует больше времени. Для этого мы пригласили ученых из научно-исследовательского института, чтобы они предложили свои варианты.

Строительство этой дороги в приоритете, так как Азгир – приграничный регион, и качественная транспортная инфраструктура здесь особенно важна, – отметил глава региона.

Курмангазинцы подняли и другие актуальные вопросы касательно медицины, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства.

Серик Шапкенов отметил, что все озвученные в ходе встречи проблемы поэтапно будут решены. Далее он принял граждан по личным вопросам и совместно с ответственными специалистами дал разъяснения.

Встреча акима области с жителями Курмангзинского района транслировалась в прямом эфире на официальных страницах районного акимата в социальных сетях Facebook, Instagram.