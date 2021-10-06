749 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки вакцинацию первым компонентом прошли 749 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 749 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 228 218 человек. II компонентом вакцин привито 192 494 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области.







