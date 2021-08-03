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7481 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
3 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7481 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1270,
город Алматы - 1531,
город Шымкент - 575,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 356,
Алматинская область - 311,
Атырауская область - 406,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 196,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 941,
Костанайская область - 261,
Кызылординская область - 210,
Мангистауская область - 181,
Павлодарская область - 292,
Северо-Казахстанская область - 147,
Туркестанская область - 122.
Всего в стране выявлены 595 433 заболевших.
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