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7481 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

3 Августа 2021 08:00
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7481 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7481 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1270,

город Алматы - 1531,

город Шымкент - 575,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 356,

Алматинская область - 311,

Атырауская область - 406,

Восточно-Казахстанская область - 308,

Жамбылская область - 196,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 941,

Костанайская область - 261,

Кызылординская область - 210,

Мангистауская область - 181,

Павлодарская область - 292,

Северо-Казахстанская область - 147,

Туркестанская область - 122.

Всего в стране выявлены 595 433 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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